Литва задумалась об отправке в Беларусь спецпосланника

Опубликовано: 13.12.2025 12:38 , Обновлено: 13.12.2025

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс готов провести переговоры с Беларусью на уровне послов по особым полномочиям. Он подчеркнул, что Литва уже неоднократно – как устно, так и письменно – предлагала Беларуси начать диалог в этом формате.

[inf]В Минске последнее заявление главы МИД Литвы публично не комментировали.[/inf]

Однако Будрис подчеркнул, что реальная ценность таких переговоров остается неопределенной, и более серьезные переговоры могут начаться только после того, как они получат поддержку всех государственных институтов, включая правительство и парламент Литвы.

«Нам необходимо ответить на вопрос о том, каковы наши ожидания и чего можно достичь в ходе таких переговоров. Мы выносим на переговоры различные вопросы – как сложные, так и простые – и нам нужно знать, что мы сможем обсуждать. Есть вопросы, по которым у нас нет мандата, поскольку они находятся в компетенции Европейского союза. Санкции исключены – это не только литовская проблема», – подчеркнул министр на портале 15min.lt.

Отношения между Вильнюсом и Минском осенью ухудшились из-за участившихся инцидентов, связанных с контрабандой товаров из Беларуси с использованием воздушных шаров. Они неоднократно нарушали работу аэропорта Вильнюса, а в одном случае и аэропорта Каунаса, утверждают власти Литвы.

В результате Вильнюс на несколько недель ограничила работу пограничных переходов с Беларусью. Минск в ответ приостановил выезд из страны грузовиков, зарегистрированных в Литве. На данный момент работа КПП на границе была восстановлена, однако часть литовских грузовиков так и не покинула территорию Беларуси.

Ранее, во время заседания Совета безопасности Беларуси 9 декабря Президент Александр Лукашенко призвал власти Литвы садиться за стол переговоров, чтобы вернуть литовским перевозчикам застрявшие здесь грузовики. Скоропортящиеся грузы Лукашенко предложил выкупить, а для возврата самих грузовиков озвучил три конкретных условия.

Лукашенко назвал 3 условия для возвращения литовских грузовиков — «Верните деньги»