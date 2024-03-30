Литва вручила Беларуси ноту протеста

Опубликовано: 30.03.2024 10:14 , Обновлено: 30.03.2024

Министерство иностранных дел Литвы 29 марта вызвало временного поверенного в делах Беларуси Ярослава Хмыля, чтобы вручить ноту протеста. Об этом сообщили в пресс-службе литовского внешнеполитического ведомства.

Там сообщили, что белорусскому дипломату выразили “решительный протест” в связи с “обнародованными разговорами Александра Лукашенко с белорусскими военачальниками 26 марта”.

В МИД считают, что Литву “необоснованно упрекали в исходящих от нее военных угрозах”, “намекали на незащищенность “Сувалкского коридора”, а также “давали указания белорусской армии готовиться к возможной конфронтации со странами Балтии и Польшей”.

Ведомство потребовало “незамедлительно предоставить официальные объяснения по поводу этого заявления” и заявило, что Литва “примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны”.

[info_b]Власти Беларуси информацию о ноте протеста пока не комментировали.[/info_b]

“Зря они себя так ведут”

Александр Лукашенко 26 марта совершил рабочую поездку в Ошмянский район Гродненской области, где обсудил с военными обстановку на северо-западном направлении.

“Мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько у нас они все время вякают про эти Сувалкские коридоры…” — сказал Лукашенко и спросил у военных о расстоянии от Беларуси до Калининградской области. Те ответили, что по прямой — 42 км.

[info_b]Сувалкский коридор – участок территории Польши и Литвы длиной примерно 100 км, расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ.[/info_b]

“Практически ничего… Зря они себя так ведут. Ну, в данный момент тебе придется противостоять балтийским республикам… И часть Польши ты прихватываешь? Северо-восточную, да?” — заявил он.

В Ошмянском районе после визита Лукашенко на поля отправили военных, студентов и рабочих заводов. Зачем?