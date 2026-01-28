Литва в официальной ноте пригрозила закрыть границу с Беларусью снова
Литовский МИД (Министерство иностранных дел) вызвал временного поверенного в делах посольства Беларуси (послов страны взаимно отозвали несколько лет назад), чтобы вручить ему дипломатическую ноту с «решительным протестом» из-за залета с территории Беларуси шаров с контрабандными сигаретами во вторник вечером.
В сообщении министерства иностранных дел Литвы указано, что вызванного представителя белорусского посольства предупредили: в случае повторения подобных инцидентов Литва оставляет за собой право возобновить ограничения на пересечение границы или применить другие меры.
Напомним, что граница Литвы с Беларусью была временно закрыта в октябре прошлого года.
По словам пресс-службы Министерства иностранных дел Литвы, белорусскому дипломату также заявили о неоднократных нарушениях литовского воздушного пространства с территории Беларуси ранее. Вильнюс считает это серьезным нарушением международного права, представляющим угрозу безопасности страны.
Напомним, что во вторник вильнюсский аэропорт снова приостанавливал работу. Из-за нескольких полетов шаров аэропорт Вильнюса пришлось закрывать трижды, что затронуло 1,7 тысячи пассажиров, сообщили власти соседней страны.
В МИД Беларуси пока не комментировали протест литовских дипломатов. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко созвал заседание Совета безопасности. В числе прочего на совещании был поднят вопрос литовских грузовиков, застрявших в Беларуси, и воздушных шаров контрабандистов, из-за которых соседняя страна даже ввела у себя режим чрезвычайного положения.
«А если хотите нормальных отношений — садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет. И вряд ли будут», — процитировало белорусского президента агентство Sputnik.