Литва в официальной ноте пригрозила закрыть границу с Беларусью снова

Опубликовано: 28.01.2026 19:04 , Обновлено: 28.01.2026

Литовский МИД (Министерство иностранных дел) вызвал временного поверенного в делах посольства Беларуси (послов страны взаимно отозвали несколько лет назад), чтобы вручить ему дипломатическую ноту с «решительным протестом» из-за залета с территории Беларуси шаров с контрабандными сигаретами во вторник вечером.

В сообщении министерства иностранных дел Литвы указано, что вызванного представителя белорусского посольства предупредили: в случае повторения подобных инцидентов Литва оставляет за собой право возобновить ограничения на пересечение границы или применить другие меры.

Напомним, что граница Литвы с Беларусью была временно закрыта в октябре прошлого года.

По словам пресс-службы Министерства иностранных дел Литвы, белорусскому дипломату также заявили о неоднократных нарушениях литовского воздушного пространства с территории Беларуси ранее. Вильнюс считает это серьезным нарушением международного права, представляющим угрозу безопасности страны.

Напомним, что во вторник вильнюсский аэропорт снова приостанавливал работу. Из-за нескольких полетов шаров аэропорт Вильнюса пришлось закрывать трижды, что затронуло 1,7 тысячи пассажиров, сообщили власти соседней страны.

В МИД Беларуси пока не комментировали протест литовских дипломатов. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко созвал заседание Совета безопасности. В числе прочего на совещании был поднят вопрос литовских грузовиков, застрявших в Беларуси, и воздушных шаров контрабандистов, из-за которых соседняя страна даже ввела у себя режим чрезвычайного положения.

«А если хотите нормальных отношений — садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет. И вряд ли будут», — процитировало белорусского президента агентство Sputnik.

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