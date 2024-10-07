Литва стянула 3,2 тыс. солдат НАТО на полигон в 10 км от границы с Беларусью

Опубликовано: 07.10.2024 15:42 , Обновлено: 28.01.2025

В понедельник, 7 октября, на литовском полигоне генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде, расположенном в 10 км от границы с Беларусью, стартовали международные военные учения "Железный волк 2024-II". Принимать участие в учениях планируют более 3200 военнослужащих Вооруженных Сил Литвы и их союзников по НАТО.

Как сообщили в Вооруженных Силах Литвы, в учениях планируют задействовать не менее 700 единицами военной техники, будут использоваться макеты боеприпасов и пиротехника. Проводить учения будут 10 дней - до 17 октября.

Как пояснили литовские военные, пехота, артиллерия, ВВС, военная полиция, а также Добровольческие силы национальной обороны Литвы будут отрабатывать наступательные и оборонительные операции днём ​​и ночью, а также принципы взаимодействуя друг с другом в вопросах боевого обеспечения и снабжения. Главной целью учений в Литве назвали “полную интеграцию боевой группировки передовых сил НАТО”.

Помимо литовских солдат в этом году в учениях, которые уже стали ежегодными и проводятся весной и осенью, также планируют принять участие военнослужащие из Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по мнению министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, белорусско-литовские отношения сейчас “переживают наихудший период за всю историю двустороннего взаимодействия”. Неделю назад он призвал официальный Вильнюс “отойти от края пропасти” и “вернуться к конструктивному сотрудничеству”, в том числе по линии спецслужб.

Глава МИД Беларуси призвал Литву «отойти от края пропасти» и возобновить контакты на уровне спецслужб