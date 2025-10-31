Литва разрешила одной категории белорусов въезжать через закрытую границу

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Опубликовано: 31.10.2025 09:31 , Обновлено: 31.10.2025

Литва разрешила одной категории белорусов въезжать через закрытые КПП. Окончательный список лиц, для которых в течение ближайшего месяца готовы делать исключения, озвучили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Литовская сторона 30 октября передала белорусской погранслужбе официальное уведомление об ограничениях на передвижение физических лиц и транспорта через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). По решению правительства страны они будут действовать до 01:00 по белорусскому времени 1 декабря 2025 года.

Если пункт пропуска в Шальчининкае (с белорусской стороны - Бенякони) решили закрыть полностью, как для физических лиц, так и для транспорта, то в пункте пропуска “Мядининкай” литовские власти решили оставить ряд исключений. Вот на кого там не будет распространятся запрет на въезд в Литву ближайший месяц:

лиц с дипломатическими или служебными паспортами, либо тех, кто перевозит дипломатическую почту Литвы;

лиц, следующих по документу упрощенного транзита, выданному в соответствии с Регламентом Совета (EC) № 693/2003 от 14 апреля 2003 года, устанавливающим специальный документ упрощенного транзита (STD);

граждан Литвы и членов их семей, возвращающихся на родину;

иностранцев (в том числе белорусов), имеющих действительное разрешение на проживание в Литве и возвращающихся в неё;

иностранцев, прибывающих в Литву по гуманитарным визам, выданным литовскими представительствами;

граждан стран-членов Европейского Союза или НАТО, Европейской экономической зоны, а также Швейцарии, Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана,

граждан Украины и членов их семей.

Разрешили литовцы впускать в страну и белорусов - членов персонала дипломатических представительств или консульских учреждений вышеупомянутых стран в Беларуси, если они направляются в Литву по служебным делам.

Если человек не подпадает ни под одну из выше указанных категорий, исключение для него в Мядининкае в частном порядке могут сделать только по ходатайству Министерства иностранных дел Литвы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что решение литовских властей на месяц “заморозить” ситуацию на КПП на границе с Беларусью повлияло и на решение руководства соседней Польши. После консультация польского премьера Дональда Туска с литовской коллегой Ингой Ругинене Варшава решила отложить анонсированное ранее открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

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