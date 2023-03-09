Литва продлила чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Опубликовано: 09.03.2023 15:58 , Обновлено: 09.03.2023

Правительство Литвы 9 марта продлило действие режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью и Россией.

Согласно решению, оно будет действовать до 2 мая.

В правительстве объяснили это тем, что чрезвычайно положение «призвано отвечать на угрозы, а его правовой режим позволяет реализовать необходимые решения, такие как ужесточение контроля за гражданами Российской Федерации и противодействие нелегальным мигрантам».

Отметим, что постановление о ЧП предусматривает более строгий порядок выдачи всех документов белорусам и россиянам.

[info_b]Например, заявления на выдачу виз от граждан Беларуси Литва принимает только при посредничестве МИД. Граждане России могут въезжать в Литву только для транзита на территорию Калининградской области или при наличии вида на жительство в Литве, странах ЕС или долгосрочных национальных шенгенских виз.[/info_b]

К слову, власти Литвы предложили вынести эти визовые ограничения в отдельный закон, чтобы не продлевать режим ЧП, писал Телеграф.

В Литве предложили сделать постоянной «чрезвычайную» выдачу виз белорусам