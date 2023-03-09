В Литве предложили сделать постоянной "чрезвычайную" выдачу виз белорусам

Опубликовано: 09.03.2023 10:11 , Обновлено: 09.03.2023

Вильнюс планирует создать «режим национальных санкций» в отношении Минска и Москвы. Для этого визовые ограничения (в частности, более строгий порядок выдачи виз), которые сейчас действуют по отношению к белорусам в рамках указа о чрезвычайном положении, предложили вынести в отдельный закон.

Решение о том, чтобы прописать определенные ограничения для граждан Беларуси и России на выдачу виз и пересечение границы, правительство Литвы приняло в среду, 8 марта. Речь идет о продлении действующих санкций, а не о введении новых ограничений, передает BNS.

Как пояснила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, новый временный закон позволит стране не продлевать чрезвычайное положение, которое ввели на границе с Беларусью и Россией после начала войны в Украине. Действие режима истекает 16 марта, однако Вильнюс заявлял о намерении продлить его до начала мая.

Как подчеркнула замминистра иностранных дел Йовита Нелюпшене, “режим национальных санкций” позволит Вильнюсу “обеспечить юридическую ясность” в визовом вопросе в отношении белорусов и россиян.

Отметим, что в настоящее время заявления на выдачу виз от граждан Беларуси Литва принимает только при посредничестве МИД. Граждане России могут въезжать в Литву только для транзита на территорию Калининградской области или при наличии вида на жительство в Литве, странах ЕС или долгосрочных национальных шенгенских виз.

Решение об изменении законодательного статуса визовых ограничений в Литве еще предстоит одобрить Сейму. При этом Кабинет министров призывает законодателей рассмотреть проект в срочном порядке.

Как ранее сообщал Телеграф, с недавнего времени литовские пограничники начали отказывать во въезде в страну даже тем белорусам, у кого есть виза. На границе гражданам Беларуси предлагают заполнить анкету, «оценивающую потенциальную угрозу национальной безопасности» Литвы. В ней спрашивают, с какими целями человек хочет приехать в страну, как он относится к действиям России и признанию Крыма. Если пограничников ответы не устраивают, белорусов могут не впустить на территорию Литвы.