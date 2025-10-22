Литва пригрозила закрыть границу надолго

Опубликовано: 22.10.2025 11:57 , Обновлено: 22.10.2025

Литва может закрыть границу с Беларусью на длительный срок. Об этом 22 октября заявил главный советник президента Дейвидас Матулёнис. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Комиссии по национальной безопасности, назначенном после ночного инцидента с метеозондами на границе.

По словам Матулёниса, поводом для закрытия границы может стать повторение событий прошлой ночи, когда из-за метеозондов пришлось на несколько часов приостановить работу Вильнюсского аэропорта.

Как заявил командующий Службы охраны государственной границы (VSAT) генерал Рустам Любаев, минувшей ночью литовские ВВС зафиксировали на своих радарах более 200 объектов. Однако литовские власти не исключают, что метеозондов, которыми иногда пользуются злоумышленники для переправки контрабандных сигарет, могло быть меньше — несколько десятков.

Обнаружить пока удалось 12 метеозондов. Наибольшее количество воздушных шаров было зафиксировано в Вильнюсском, Алитусском и Варенском районах. Литовские власти утверждают, что запущены они были с белорусской стороны, с разных точек. Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас назвал это “скоординированной операцией”, но не назвав при этом её предполагаемых заказчиков.

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Виткаускас сообщил о задержании четырёх подозреваемых, которые могут быть причастны к событиям прошлой ночи, назвал это обычной контрабандой, но упрекнул белорусские власти в “попустительстве” и “игнорировании” проблемы.

Главный советник президента Литвы высказался по этом поводу более категорично.

“Я думаю, наши службы должны действовать гораздо более жёстко при общении с белорусскими властями, чтобы должным образом объяснить, что если подобное повторится, возможно, мы вообще закроем границу на более длительный срок”, — заявилМатулёнис в эфире радио LRT.

Он сообщил, что 22 октября литовские власти решили провести заседание Комиссии по национальной безопасности, в ходе которой планируется обсудить вопрос о том, какие меры следует предпринять в ответ на угрозу, исходящую от воздушных шаров контрабандистов.

По словам Матулёниса, события минувшей ночи наглядно показали необходимость оборудования границы системой обнаружения, которая позволяет заранее обнаружить летящие объекты. При этом он отметил, что вопрос сбивания воздушных шаров сложнее, чем, например, беспилотников, поэтому необходимы и другие меры.

“Вопрос сбитых воздушных шаров довольно деликатный. Я думаю, что есть и другие меры, которые должны принять наши правоохранительные органы, как в плане ужесточения уголовной ответственности, так и в плане ускорения сбора таких упавших воздушных шаров, что снизило бы привлекательность отправки воздушных шаров в Литву”, — заявил советник президента.

По словам Матулёниса, если бы эти шары летели низко над землей, пограничники могли бы их сбить самостоятельно, но когда они летят на высоте 3–6 километров, необходимо задействовать уже военных.

“Хочу ещё раз подчеркнуть — это воздушные шары с грузом. Падение груза в несколько килограммов с высоты 4–6 километров, давайте понимать, это тоже угроза, и порой это может быть большая угроза, чем воздушный шар, который летит в определённое место, падает, и тогда сотрудники полицейского управления должны принять меры, чтобы поймать его раньше тех же контрабандистов”, — пояснил позицию литовских властей советник.

Ранее Telegraf.news рассказал, что из-за метеозондов литовские пограничники минувшей ночью перекрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью. Оформление транспорта, как на въезд, так и на выезд, возобновили только в 9:00.

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