Литва предложила частично открыть границу - "Посмотрим, как отреагирует Беларусь"

Опубликовано: 06.11.2025 13:01 , Обновлено: 06.11.2025

Литва предложила частично открыть границу, введя ещё одну порцию исключений на закрытом по их же инициативе пограничном пункте пропуска Шальчининкай (с белорусской стороны - Бенякони). Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что конкретные действия литовской стороны будут зависеть от белорусских коллег.

Пропускать через границу на въезд в Литву в порядке исключения ведомство предложило литовские же большегрузы, которые фактически застряли в Беларуси после того, как им запретили выезжать из страны через польские и латвийские погранпункты.

По подсчётам литовского МВД, въезда в Литву через Шальчининкай дожидается порядка 500 транспортных средств.

“Мы считаем, что можем начать пропускать их через этот пункт пропуска, потому что они не могут никуда больше проехать. Там есть и водители, и прицепы”, – процитировало Кондратовичюса литовское Delfi.

Он пояснил, что для решение проблемы застрявших на белорусской стороне фур литовские власти рассматривают вопрос о взаимодействии с белорусскими чиновниками.

“На техническом уровне мы, скорее всего, передадим через наших пограничников сообщение о возможности использования Шальчининкая именно для этой перевозки. Посмотрим, как отреагирует Беларусь”, — заявил министр.

Он пояснил, что речь именно о тех грузовиках, которые уже сейчас находятся в нейтральной зоне в районе пограничного перехода Шальчининкай.

“Если будет достигнута договоренность о том, что будут пропускаться только те автомобили, которые действительно находятся в нейтральной зоне, (…) мы обязательно двинемся вперед, а там посмотрим”, — пояснил Кондратовичюс.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после закрытия литовской границы под предлогом борьбы с воздушными шарами с контрабандой правительство Беларуси ввело ответные ограничения для грузового транспорта, зарегистрированного в Литве и других странах ЕС. Совмин запретил использовать территорию Беларуси для перемещения грузовиков и тягачей из стран ЕС, а также прицепов из Польши и Литвы. Для литовского транспорта сделано исключение: он может заезжать в Беларусь, но только в приграничной зоне.

Совмин ограничил въезд в Беларусь литовских и польских фур