Совмин ограничил въезд в Беларусь литовских и польских фур

Опубликовано: 01.11.2025 19:40 , Обновлено: 01.11.2025

На сайте Национального правового портала появился текст поставления Правительства Беларуси. Оно ввело ограничения на перемещение по своей территории грузового транспорта, зарегистрированного в Литве и других странах ЕС. Постановление № 599 подписал премьер-министр Александр Турчин.

Согласно документу, установлен запрет на использование территории Беларуси для перемещения грузовиков и тягачей из стран ЕС, а также прицепов из Польши и Литвы. Для литовского транспорта сделано исключение: он может заезжать в Беларусь, но только в приграничной зоне.

Почему вводятся ограничения?

В пресс-службе правительства Беларуси утверждают, что мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны.

«Литовская сторона неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке Государственной границы», — отмечается в официальном комментарии.

Такие действия, по мнению белорусских властей, создали проблемы для всех перевозчиков. После закрытия границы с Литвой грузопоток перенаправился на другие направления, что привело к заторам.

«После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы», — подчеркнули в пресс-службе.

В чем суть новых правил?

Новое постановление детально регулирует, как теперь может двигаться ограниченный транспорт. Основное правило: можно заехать только от пункта пропуска на специальную площадку и обратно.

Разрешен въезд для:

Следования на спецплощадку для погрузки/разгрузки или смены прицепа.

Заправки на определенных АЗС.

Обратного выезда в тот же пункт пропуска.

Полный запрет не касается социально значимых грузов: почты, гуманитарной помощи, лекарств, медицинских изделий и живых животных.

Для перевозчиков, подпадающих под исключения, вводится платное разрешение на проезд (15 базовых величин) и тариф за использование спецплощадок (3 базовые величины за первые сутки).

Транспорт, обнаруженный с нарушением правил, будет отправлен обратно через границу с Россией или помещен на таможенную площадку.

В пресс-службе заверили, что принятая мера является соразмерной и оправданной и направлена на «защиту добросовестных участников ВЭД от последствий односторонних решений литовских властей».

[inf]Постановление будет действовать до конца 2027 года, а ознакомиться с ним можно по [link href=“https://pravo.by/upload/docs/op/C22500599_1761944400.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. [/inf]