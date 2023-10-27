"Критические значения" - На границе Беларуси скопилось 1800 фур. В Литве уже рассказали, почему все так медленно

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Опубликовано: 27.10.2023 13:42 , Обновлено: 27.10.2023

В таможенных органах Беларуси (ГТК) сообщили 27 октября, что на белорусской стороне границы с Литвой в очереди к пункту пропуска «Бенякони» скопилось около 800 грузовиков. По словам представителей ГТК, она достигла "критического значения".

“Цифра достигла критических значений и превышает даже количество ожидающих выезда через самый востребованный на белорусско-литовском направлении пункт пропуска «Каменный Лог», где сейчас в очереди более 650 автомобилей”, - уточнили в Таможенном комитете.

По данным ГТК, в «Котловке» и «Привалке» сейчас на выезд в Литву стоит порядка 200 грузовиков в каждом.

Таким образом, всего на границе с Литвой скопилось порядка 1800 фур. В Таможенном комитете Беларуси сообщили, что за последние сутки литовцы в целом пропустили на свою сторону 37% транспорта от возможного количества, а через сопредельный с «Каменным Логом» пункт пропуска «Мядининкай» - всего лишь 20%.

В Литве рассказали, почему так медленно

Ранее литовское телевидение LRT рассказало о причинах медленной работы литовских пограничных пунктов. Очереди скапливаются и с той стороны. Дело оказалось в нескольких причинах. Так, литовские журналисты сообщили о «длинной очереди из грузовых автомобилей», которая растянулась по Литве «на несколько километров от пропускного пункта Лаворишкес на литовско-белорусской границе» (Котловка с белорусской стороны).

Литовские пограничники рассказали, почему в последнее время очереди стали больше, а досмотр дольше. И дело не только в закрытых пунктах пропуска (ранее власти Литвы приняли решение закрыть КПП «Лоша-Шумскас» и «Видзы-Твярячус»).

В Литве рассказали, почему на границе с Беларусью теперь километровые очереди. Когда рассосутся?