Литва пообещала следить за "нелогичным" транзитом в Беларусь

Опубликовано: 01.05.2023 10:08 , Обновлено: 01.05.2023

В Литовской таможне сообщили, что будут внимательнее относиться к транзитным грузам, которые идут в и через Беларусь по "нелогичным" маршрутам. В ведомстве подощзревают, что таким образом в Беларусь и Россию могут везти товары, попавшие под санкции.

Для примера, в Литве рассказали о грузах, которые шли из Словакии или Чехии в Турцию через Литву, Беларусь или Россию, хотя есть и более короткий путь, сообщило Delfi. Также там упомянули другой странный маршрут: из Германии или Эстонии в Великобританию или Южную Корею, Таиланд и ОАЭ через Литву и Беларусь.

Ранее стало известно, что компания группы «Литовские железные дороги» LTG Cargo отклонила 72 заявки на перевозку грузов из Беларуси или в Беларусь по железной дороге с 13 по 19 марта.

В Литве начали отказываться от перевозки белорусских грузов по ж/д