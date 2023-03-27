В Литве начали отказываться от перевозки белорусских грузов по ж/д

Опубликовано: 27.03.2023 16:42 , Обновлено: 27.03.2023

Компания группы «Литовские железные дороги» LTG Cargo отклонила 72 заявки на перевозку грузов из Беларуси или в Беларусь по железной дороге с 13 по 19 марта. Об этом сообщило Delfi.

По информации издания, в 15 случаях в транзите отказали после того, как «было установлено, что к грузу причастны компании, контролируемые белорусским правительством».

Другие же заявки не приняли «после оценки других комплексных рисков (соответствия санкциям ЕС, США, ООН и других, приостановления или расторжения контракта и т. д.)», пишет Delfi.

К слову, ранее Телеграф писал, что президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните поддержали идею полного запрета железнодорожного транзита белорусских и российских грузов.

Например, Науседа еще 2 марта призвал «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) прекратить перевозки0

Власти Беларуси эту информацию пока не комментировали.

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