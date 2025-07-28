Литовские военные и спасатели устроили операцию по поиску дрона, «залетевшего со стороны Беларуси»

Опубликовано: 28.07.2025 10:33 , Обновлено: 28.07.2025

Все оперативные службы Литвы утром 28 июля отправили на поиски беспилотного летательного аппарата неустановленного типа, который заметили недалеко от столичного Вильнюса. По словам очевидцев, на которых ссылаются литовский виновники, дрон мог залететь на территорию Литвы со стороны Беларуси.

Представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях Дарюс Бута рассказал, что сообщения о беспилотном летательном аппарате, “который, скорее всего, залетел на территорию Литвы со стороны Беларуси”, поступили от местных жителей. Дрон летел на высоте около 200 метров и в последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

[info_b]В Государственном пограничном комитете Беларуси об инциденте с каким-либо беспилотником на границе не сообщали. Министерство обороны Беларуси также пока никак не комментировало заявления литовской стороны.[/info_b]

“Полиция задействовала все силы, все службы проинформированы”, - процитировалоБуту литовское агентство LRT.

Жителям, заметившим дрон, настоятельно рекомендовали “немедленно сообщить” о месте, где можно было наблюдать дрон, в оперативные службы и “ни при каких обстоятельствах не приближаться” к самому дрону.

“Пока неясно, какой это тип дрона”, — пояснил повышенные меры предосторожности представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях.

В Министерстве национальной обороны тем временем не исключили вероятности того, что беспилотник уже где-то мог упасть - эту версию уже отрабатывают “ответственные учреждения” и проводят поиски возможных мест падения объекта.

Министр национальной обороны Довиле Шакалене в комментарии радио LRT, отметила, что вероятность повторения подобных инцидентов с “залётными дронами” в настоящее время возросла. При этом она подчеркнула, что пока не ясно, идёт ли речь о боевом или разведывательном дроне, о беспилотнике контрабандистов или вовсе о метеозонде (их также нередко используют для переправки контрабанды через границу).

“Хотим отметить, что сегодня идеальная погода для метеозондов, которые, как известно, контрабандисты используют для доставки своих товаров. Мы пока не можем точно сказать, о каком именно объекте или объектах идёт речь”, — процитировало Шакалене LRT.

Фото и короткое видео пролёта предполагаемого беспилотника, летевшего в Литву, утром опубликовали в группе “Литовская авиация / Lietuvos aviacija” в Facebook. Анонимный пользователь опубликовал там видео, на котором запечатлен треугольный объект, похожий на дрон.

В пресс-службе Министерства национальной обороны, в свою очередь, особо подчеркнули, что “повышения боевой активности с белорусской стороны не зафиксировано” утром 28 июля.В ведомстве не исключили вероятности того, что речь идёт о сбившемся с курса российском беспилотнике, который изначально направлялся в Украину.

“Учитывая активные действия украинских сил обороны по дезориентации российских беспилотников, вероятность их потери остаётся повышенной”, - пояснили в ведомстве.

Минувшей ночью территория Украины, действительно, подверглась массированной воздушной атаке. По даннымВоздушных сил ВСУ, за ночь силами ПВО были сбиты или подавлены РЭБ в общей сложности 309 из 324 дронов по типу Shahed и их имитаторов, а также две ракеты Х-101 из четырех. При этом оборонительным силам не удалось сбить 3 “Кинжала”, которые, впрочем, как утверждают ВСУ, “не достигли своих целей”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 10 июля руководство Литвы экстренно эвакуировалось в укрытия из-за «дрона», прилетевшего, по их оценке, «из Беларуси». Премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса увели в убежища, а в воздух были готовы подняться истребители НАТО. Тогда оказалось, что шуму наделала “похожая на самодельный самолёт летающая конструкция”, сделанная “из фанеры и пенопласта”. Литовские пограничники предположили, что это могла быть попытка контрабанды сигарет.

Премьер-министра и спикера Сейма Литвы отвезли в убежище из-за «дрона из Беларуси»