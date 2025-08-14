Белорусские чиновники запустили дрон над закрытым погранпереходом с Литвой

🎥 Видео

Опубликовано: 14.08.2025 13:07 , Обновлено: 14.08.2025

В TikTok появились кадры с белорусско-литовской границы, снятые с помощью дрона. Видео опубликовал гродненский фотожурналист Артём Турлай, ведущий Telegram-канала «Пул 4 Регион», который освещает деятельность Гродненского облисполкома.

Сам Турлай в своих аккаунтах в соцсетях называет себя «фотографом губернатора Гродненской области».

На видео, снятом с высоты, можно рассмотреть закрытый с белорусской стороны погранпереход «Привалка» и сопредельный с ним литовский пункт пропуска «Райгардас».

В кадр также попали установленное Литвой ограждение на границе и окружающая природа. Сам автор назвал эту местность, долину Райгардас, «самой красивой точкой госграницы Беларуси».

Также Турлай показал видео с белорусско-польской границы. Это закрытый ещё в 2021 году пункт пропуска «Брузги», который сейчас выглядит пустынным.