Литва передумала ограничивать белорусов? Сейм отложил запрет на получение гражданства на неопределенный срок

Опубликовано: 29.03.2023 10:27 , Обновлено: 29.03.2023

Сейм Литвы на неопределенный срок отложил рассмотрение законопроекта «установлении ограничительных мер в отношении военной агрессии против Украины», который предусматривает ограничение прав граждан Беларуси и России. Планировалось, что законопроект будет рассматриваться во втором чтении 30 марта.

Напомним, 21 марта 2023 года Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект об «установлении ограничительных мер в отношении военной агрессии против Украины», который вводит для белорусских граждан ряд существенных ограничений. Они коснутся вопросов литовского гражданства, выдачи национальных виз, предоставления статуса резидента и выдачи разрешений на временное проживание в Литве.

Сейм Литвы лишил белорусов права подавать заявления на гражданство. А что с визами?

После этого группа литовских депутатов предложила не распространять данные ограничительные меры на граждан Беларуси и исключить из законопроекта упоминание о белорусах. Будет ли это сделано, пока не понятно, однако сам законопроект вычеркнули из повестки заседания Сейма Литвы на 30 марта. Таким образом, рассмотрение этого вопроса отложили на неопределенный срок.