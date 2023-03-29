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Литва передумала ограничивать белорусов? Сейм отложил запрет на получение гражданства на неопределенный срок

Литва передумала ограничивать белорусов? Сейм отложил запрет на получение гражданства на неопределенный срок
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Сейм Литвы на неопределенный срок отложил рассмотрение законопроекта «установлении ограничительных мер в отношении военной агрессии против Украины», который предусматривает ограничение прав граждан Беларуси и России. Планировалось, что законопроект будет рассматриваться во втором чтении 30 марта.

Напомним, 21 марта 2023 года Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект об «установлении ограничительных мер в отношении военной агрессии против Украины», который вводит для белорусских граждан ряд существенных ограничений. Они коснутся вопросов литовского гражданства, выдачи национальных виз, предоставления статуса резидента и выдачи разрешений на временное проживание в Литве.

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После этого группа литовских депутатов предложила не распространять данные ограничительные меры на граждан Беларуси и исключить из законопроекта упоминание о белорусах. Будет ли это сделано, пока не понятно, однако сам законопроект вычеркнули из повестки заседания Сейма Литвы на 30 марта. Таким образом, рассмотрение этого вопроса отложили на неопределенный срок.