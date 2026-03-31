Литва назначила переговорщика с Беларусью

Опубликовано: 31.03.2026 19:41 , Обновлено: 31.03.2026

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила, что уже назначен человек, который мог бы провести двустороннюю встречу с представителями властей Беларуси. Однако пока речь не идет о точных сроках.

«Мы, безусловно, могли бы провести эту встречу, у нас есть ответственное и назначенное для этого лицо. Но мы четко дали понять как нашим стратегическим партнерам, так и всему обществу, что у нас есть определенные условия. Не может быть так, чтобы одна сторона готовилась, а другая ничего не делала», — заявил а премьер-министр Литвы во вторник в интервью телеканалу TV3.

Власти Литвы после призыва специально посланника президента США Джона Коула заявили, что переговоры с властями Беларуси возможны только после выполнения Минском нескольких условий:

прекращение полетов метеорологических зондов, используемых для контрабанды;

все литовские грузовики должны быть возвращены без каких-либо дополнительных налогов или финансовых штрафов;

власти Беларуси должны пресечь потоки нелегальных мигрантов через границу.

«Как только будут выполнены основные условия, я думаю, мы сможем рассмотреть возможность принятия определенных мер с нашей стороны», — сказала Инга Ругинене.

Тем не менее назначение ответственного лица, который станет переговорщиком от Вильнюса, стало шагом навстречу пожеланиям США. Вашингтон и Минск пока не комментировали заявление Инги Ругинене.

Что касается возобновления транзита белорусских калийных удобрений, то Ругинене подчеркнула, что США никогда не требовали от Литвы восстановления транзита удобрений через Литву.

«Американцы никогда не поднимали вопрос о транзите удобрений. И пока американцы не поднимут этот вопрос, мне кажется, что нам в Литве пока рано его рассматривать», — заявила она.

“Не дрожат так за свой народ”

Ранее Александр Лукашенко обвинил официальный Вильнюс в том, что там не захотели идти на переговоры и решать вопросы. «Они не дрожат так за свой народ, как у нас это привыкла делать власть. Мы реагируем на все, а им пофиг эти люди», — сделал он вывод.

Напомним, что изначально власти Беларуси требовали встречи на уровне не ниже замминистров МИДов (министерств иностранных дел), чтобы решить все накопившиеся вопросы между странами. В том числе и для решения о судьбе литовских грузовиков.

В свою очередь, литовское правительство категорически отказалось от встречи и настаивало на том, чтобы официальный Минск пропустил через границу застрявшие из-за запрета на передвижение по территории Беларуси машины.

В итоге Президент Беларуси принял решение о том, что литвоские фуры могут покинуть границу, снизив оплату за хранение.

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