У премьера Литвы объявили о «победе» над Беларусью. Что говорят в Минске?

Опубликовано: 21.03.2026 13:13 , Обновлено: 21.03.2026

В администрации премьер-министра Литвы Инги Ругинене заявили, что решение официального Минска отпустить литовские фуры, которые с ноября находятся на стоянках в Беларуси, станет победой Литвы.

«Любое решение, отвечающее нашим интересам, будь то в отношении грузовиков, воздушных шаров или политических заключенных, будет считаться победой литовской дипломатии и результатом тесного сотрудничества с США. Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество с правительством Литвы, мы можем добиться значительного прорыва в напряженной ситуации», — заявил советник Ругинене Игнас Добровольскас, передает российское агентство «Спутник».

Днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оперативно решить вопрос с литовскими фурами и уже к понедельнику принять решение, позволяющее им выехать из страны. Также он пообещал снизить тарифы за охрану (120 евро в сутки), которые ранее объявило МВД (Министерство внутренних дел) Беларуси.

Президент Беларуси напомнил, что Минск ввел запрет на передвижение литовских фур после решения Вильнюса о закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью из-за прилета контрабандных метеозондов и нарушения работы литовских аэропортов. Грузовики скопились на обочинах дорог вблизи границ. После чего их обязали переместить на специальные площадки под контроль МВД.

«Какие вы к нам имеете претензии? Мы могли бы конфисковать эти машины. С другой стороны, они писали эти письма. У них же частники в основном. Не в основном, а все частники. Шесть человек объединились, купили автомобили и зарабатывают на свою семью. Или один человек — взял кредит, купил автомобиль и перевозит. Это источник дохода их семей», — объяснил Александр Лукашенко свое решение отпустить литовские машины.

Он обвинил официальный Вильнюс в том, что там не захотели идти на переговоры и решать вопрос. «Они не дрожат так за свой народ, как у нас это привыкла делать власть. Мы реагируем на все, а им пофиг эти люди», — сделал он вывод.

Изначально власти Беларуси требовали встречи на уровне не ниже замминистров МИДов (министерств иностранных дел), чтобы решить все накопившиеся вопросы между странами. В том числе и для решения о судьбе литовских грузовиков.

В свою очередь, литовское правительство категорически отказалось от встречи и настаивало на том, чтобы официальный Минск пропустил через границу застрявшие из-за запрета на передвижение по территории Беларуси машины.

Спор длился с ноября 2025 года. Причем литовское правительство не согласилось на требования своей ассоциации перевозчиков Linava, которая настаивала на проведении таких переговоров с властями Беларуси.