Литовским фурам разрешили уехать из Беларуси при одном условии — ГТК

Опубликовано: 23.03.2026 11:31 , Обновлено: 23.03.2026

Государственный таможенный комитет Беларуси объявил, что литовские фуры, которые с ноября застряли в Беларуси после запрета на передвижение по территории страны, разрешили уехать в Литву при соблюдении одного условия.

«Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств на литовской регистрации», — сообщили в ГТК в понедельник.

В Таможенном комитете утверждают, что на территории Беларуси находится более 1900 транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов.

Однако покинуть страну смогут те транспортные средства, чьи хозяева оплатят «за хранение». В ГТК заявили, что стоимость будет «в разы меньше», чем ранее заявленные 12 евро в сутки.

«Литовские транспортные средства, фактически принадлежащие польским перевозчикам, смогут выезжать в том числе и через польское направление, где сопредельная сторона работает более активно», — уточнили в ГТК.

Там же сообщили, что уже приступили к обработке платежей и оформлению документов на выезд.

«Дальнейшая скорость пересечения границы — за действиями литовской стороны. Сегодня ГТК направил литовской таможенной службе соответствующее предложение по увеличению пропуска грузовиков», — заявили в таможенном комитете.

В сообщении не говорится, каким документом регулируется разрешение на выезд и каков размер новой оплаты «за хранение».

Ранее глава Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava (Ассоциация автомобильных перевозчиков Литвы) Эрландас Микенас сообщил LRT.lt, что информация о возможном освобождении литовских фур в Беларуси поступила к ним ещё в середине этой недели.

Он также заявил, что рассчитывает на снижение оплаты за стоянку на белорусской территории. Изначально МВД Беларуси назвало сумму 120 евро за сутки. Впрочем, какими могут быть платежи, функционер не уточнил.

Литовские компании отказались платить по 120 евро/сутки за застрявшие в Беларуси фуры

Президент компании Linava подсчитал, что стоимость оплаты за “хранение” одного грузовика может достигать 14,4 тысячи евро.