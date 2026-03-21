Литовские компании отказались платить по 120 евро/сутки за застрявшие в Беларуси фуры

Опубликовано: 21.03.2026 10:57 , Обновлено: 23.03.2026

Глава Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava (Ассоциация автомобильных перевозчиков Литвы) Эрландас Микенас сообщил LRT.lt, что информация о возможном освобождении литовских фур в Беларуси поступила к ним ещё в середине этой недели.

«Да, нас проинформировала Белорусская национальная ассоциация перевозчиков BAMAP (Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков) о том, что Александр Лукашенко примет решение уже в начале следующей недели. Думаю, что фуры будут отпущены — эта информация ходила уже некоторое время, и мы получили её ещё в середине недели», — рассказал Микенас.

Он также заявил, что рассчитывает на снижение оплаты за стоянку на белорусской территории. Изначально МВД Беларуси назвало сумму 120 евро за сутки. Впрочем, какими могут быть платежи, функционер не уточнил.

Вице-президент ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов уточнил, что в его организации все ещё ждут окончательные условия, которые выставит белорусская сторона.

«Весь вопрос был только в том, на каких условиях их отдадут. Пока условий нет, они, скорее всего, будут в понедельник», — рассказал Тарасов.

По его словам, литовские перевозчики не собираются платить установленные белорусскими властями тарифы. «Конечно, по 120 евро за сутки простоя, я думаю, те, у кого машины не очень дорогие, платить и не собираются», — уверен Тарасов, призвав власти Беларуси отдать машины «бесплатно».

[inf]От тех владельцев, чьи фуры застряли с середины ноября в Беларуси и были помещены на специальные стоянки под охрану органов МВД Беларуси, по примерным расчетам (120 евро /сутки) может потребоваться оплатить порядка 15 тыс евро. [/inf]

«Это все-таки не вина перевозчиков, что их там заставили стоять на этих стоянках. Мы и так понесли большие потери, потому что эти машины не участвовали в работе», — заявил замглавы Linava.

Что касается дальнейшего бизнеса и будут ли литовские логистические компании и дальше ездить в Беларусь, то, по мнению Тарасова, поездки продолжатся.

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал вернуть все застрявшие в Беларуси литовские фуры.

«Я поручил правительству: “Давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите”. Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне. Я приму решение, и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Вернем мы эти фуры. Жалко поляков, литовцев», – сказал он.

Лукашенко пообещал вернуть застрявшие в Беларуси фуры литовцам

При этом Александр Лукашенко не исключил, что цена за охрану фур может быть ниже: “Цену просят снизить на стоянки. Понимаем, если эту цену с них взять, они половину этих автомобилей не заберут, потому что там уже цена будет выше, чем они покупали. Мы им европейскую цену установим, скорее всего. Как у них есть таможенная цена небольшая. Заплатили за стоянку копейки эти - забирайте”.