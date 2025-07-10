Премьер-министра и спикера Сейма Литвы отвезли в убежище из-за «дрона из Беларуси»

Опубликовано: 10.07.2025 14:13 , Обновлено: 10.07.2025

В четверг, 10 июля, руководство Литвы экстренно эвакуировалось в укрытия из-за «дрона», прилетевшего, по их оценке, «из Беларуси». Премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса увели в убежища, а в воздух были готовы подняться истребители НАТО.

Изначально литовские СМИ сообщали о прилёте некоего аналога дрона «Шахед», что, по их данным, и вызвало такую реакцию служб безопасности. Спикер Сейма позже подтвердил журналистам: «Служба охраны руководства указала, что нужно идти в укрытие, мы и пошли… Важно, что сейчас он больше не летает».

Однако вскоре литовские власти опровергли свои предположения и уточнили информацию. По их официальной версии, днём в Вильнюсском районе упала « похожая на самодельный самолёт летающая конструкция », сделанная «из фанеры и пенопласта».

Как заявили в Службе охраны госграницы (VSAT), объект не представлял опасности, а груза на борту, по предварительным данным, не было. Литовские пограничники предположили, что это могла быть попытка контрабанды сигарет.

В Министерстве обороны Литвы добавили, что для истребителей НАТО, которые находились в воздухе на тренировке, объявили боевую готовность, но после падения объекта приказ отменили.

На момент публикации реакции на инцидент со стороны белорусских или российских властей не было.

Но 8 и 9 июля Госпогранкомитет Беларуси заявлял о задержании около литовской границы четырёх белорусов, имевших при себе газовые баллоны и аэростатические шары. По оценке пограничников, задержанные «планировали осуществить противоправную деятельность».