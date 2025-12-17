Литовские компании получили счета на десятки тысяч евро из Беларуси. Выяснилось почему не платят

Опубликовано: 17.12.2025 15:56 , Обновлено: 17.12.2025

Ассоциация литовских перевозчиков Linava сообщила, что ее члены, компании по доставке грузов, получили из Беларуси счета на десятки тысяч евро. Речь идет об оплате за охрану, под которую их обязали передать свои застрявшие фуры власти Беларуси.

Впрочем, сами перевозчики заверили, что не будут спешить с оплатой. Все из-за неуверенности в будущем транспорта, стоящего на площадках под контролем МВД на территории Беларуси.

Литовские компании утверждают, что не знают, получится ли вообще вернуть свои грузовики. И если нет, то оплата счетов из Беларуси только увеличит убытки.

Президент Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас сообщил изданию 15min, что первые счета-фактуры поступили к перевозчикам рано утром.

«Беларусь выставила счета — пять компаний получили их с одного объекта в Беняконях. Не могу сказать, за какой именно период, но счет за восемь грузовиков составил около 12,9 тысяч евро», — сказал Эрландас Микенас. Он уточнил, что плата не менялась и составляет 120 евро за транспортное средство в день.

«Если мы заплатим и не заберём грузовики, ущерб только увеличится. Если мы не заплатим, перевозчики усомнятся в том, что эвакуация транспортных средств вообще будет начата. Ситуация очень сложная», — признался глава литовской ассоциации.

Впрочем, некоторые литовские перевозчики всё-таки пытались самостоятельно решить вопрос и даже оплачивали счета. «Когда мы открыли границу раньше, перевозчики заплатили за десять дней. Это только увеличило убытки — грузовики до сих пор стоят на месте, — рассказал глава Linava. - Мы все еще решаем, как поступить, и ждем четкого сигнала от государственных учреждений”.

По словам Микенаса, перевозчикам нужна ясность. “Если бы было известно, что мы не получим грузовики обратно, было бы одно решение. Если же есть возможность их вернуть, это было бы совершенно другое решение”, - подчеркнул глава Linava.

В свою очередь в литовской пограничной службе заявили, что не видят каких-то изменений на границе.

«По крайней мере, судя по имеющимся у нас данным, мы не видим никаких тенденций к возобновлению движения. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию, но пока не зафиксировали никаких перемещений, связанных с застрявшими грузовиками», — заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы Гедриус Мишутис в интервью изданию 15min.

Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что отслеживают медиапространство и оттуда узнали, что МИД Литвы рассматривает возможность переговоров на уровне спецпосланников. В Минске это назвали «эволюцией публичных заявлений».

Напомним, что власти Беларуси выдвинули Литве три требования, без которых застрявшие литовские грузовики не могут покинуть страну. Среди них решение финансовых вопросов в связи с изъятием властями соседней страны из-за санкций терминала в каунасском порту и санатория “Беларусь”.

«Уведомлений не получали» — МИД Беларуси отреагировал на «эволюцию» в Литве