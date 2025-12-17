Литовская разведка не нашла в Беларуси 360 тысяч российских солдат

Опубликовано: 17.12.2025 07:49 , Обновлено: 17.12.2025

Литовская разведка и специалисты Национального центра по управлению кризисами Литвы отвергли информацию о 360 тысячах российских солдат, якобы дислоцированных в Беларуси. Такие данные на днях распространили журналисты немецкого издания Welt. По слова литовской стороны, она "не соответствует действительности".

“В интернете распространяется информация, опубликованная зарубежным СМИ, о якобы размещенных в Беларуси более чем 300 000 российских военнослужащих, готовых в любой момент атаковать НАТО. Короче говоря, ничего даже отдаленно подобного в Беларуси нет”, - заявили в Вооруженных силах Литвы.

Там подчеркнули, что, согласно их информации, основные российские силы сейчас сосредоточены в Украине, а вблизи литовских границ и границ соседних стран НАТО их нет. Подобные заявления литовские военные назвали “сенсационной дезинформацией”.

По данным Второго оперативно-спасательного управления Министерства национальной обороны Литвы, в настоящее время Россия дислоцировала в Беларуси лишь несколько тысяч военнослужащих - в составе неманевренных подразделений. Возможностями для крупномасштабного размещения войск в Беларуси в ближайшем будущем, по мнению литовцев, Россия сейчас не располагает вовсе.

“Эта откровенная дезинформация направлена ​​на запугивание общества и разжигание паники”, - высказали своё мнение о дезинформации немецкого издания в Национальном центре по управлению кризисами Литвы.

В свою очередь профессор Томаш Янелюнас из Института международных отношений и политических наук (ИМОПН) Вильнюсского университета сделал предположение, откуда взялась конкретная цифра в 360 тыс. российских солдат, озвученная Родерихом Кизеветтером, представителем немецкой партии ХДС, лидером которой является нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц.

По словам Янелюнаса, именно такая цифра фигурирует в отчётах немецких и некоторых других разведывательных служб о будущих планах России. Согласно некоторым отчётам, Россия планирует создать военные корпуса (44 и 14) под Финляндией, дополнительный корпус в Калининграде и Украине.

“Всё это ВМЕСТЕ могло бы составить эти 360 000. Но не в Беларуси. В лучшем случае — рядом с Беларусью или около нее. Я писал об этих планах развития ещё весной. Но это всего лишь планы, и пока в Украине идёт война, ничего подобного в реальности не происходит”, - заявил профессор Янелюнас, назвав публикацию немецкого издания “полной чушью”.

В России и Беларуси официальные лица немецкую публикацию публично не комментировали, но в околовоенных белорусских пабликах её сразу же поспешили назвать фейком.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство обороны Германии тем временем объявило об отправке нескольких десятков военнослужащих на восточную границу ЕС с Беларусью и Россией. Они будут помогать в реализации оборонительной инициативы «Восточный щит», объявленной Польшей.

Германия отправила военных на границу с Беларусью