Опубликовано: 13.12.2025 10:53 , Обновлено: 13.12.2025

Министерство обороны Германии объявило об отправке нескольких десятков военнослужащих на восточную границу ЕС с Беларусью и Россией. Они будут помогать в реализации оборонительной инициативы «Восточный щит», объявленной Польшей.

«В операции “Восточный щит” в приграничных районах с Калининградом и Беларусью примут участие несколько десятков военнослужащих из сухопутных войск и подразделений материального обеспечения», — заявил представитель Минобороны ФРГ.

По его словам, немецкие военнослужащие проведут разведывательные работы, а также помогут в «укреплении позиций, строительстве окопных систем, установке колючей проволоки и возведении противотанковых заграждений».

Ранее Telegraf.news писал, что государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал лидеров европейских стран «одуматься», посмотреть, «куда катится Европа», и перестать «угрожать самим себе».

Вольфович призвал «одуматься» руководство Германии, Польши и стран Балтии – «Мы же видим»