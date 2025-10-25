ГТК Беларуси назвал закрытие границы Литвой «бездумным»

Опубликовано: 25.10.2025 12:35 , Обновлено: 25.10.2025

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) выступил с заявлением в связи с закрытием границы властями Литвы в ночь с 24 по полдень 25 октября. В нём он назвал решение о прекращении работы пунктов пропуска «бездумным».

«Ничем не обоснованные, бездумные решения литовских властей, принятые без всяких уведомлений и предупреждений, — беспрецедентные. Их невозможно оправдать никакими причинами», — заявили в ГТК.

Тем временем в Литве временную приостановку работы пунктов пропуска объяснили вторжением с территории Беларуси воздушных шаров, похожих на метеозонд (в Беларуси эти обвинения пока не комментировали). По данным литовской стороны, из-за этого более 3500 пассажиров пострадали из-за приостановки полётов в аэропортах Вильнюса и Каунаса.

Более того, премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс рассмотрит более жёсткие меры, если запуски воздушных шаров продолжатся.

«На следующей неделе Национальная комиссия по безопасности проведёт заседание и оценит, какие действия можно предпринять в ближайшее время, чтобы они стали болезненными для контрабандистов и властей Беларуси», — предупредила глава литовского правительства.