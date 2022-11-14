"Лишних денег нет" - Лукашенко призвал белорусских силовиков потерпеть, если не перезрело

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Опубликовано: 14.11.2022 12:30 , Обновлено: 14.11.2022

Александр Лукашенко позвал 14 ноября к себе на доклад о состоянии дел в Беларуси силовиков. На совещании он предложил им не торопиться с развитием и расширением системы МВД и всего силового блока, так как лишних денег у него "нет и не будет".

Все это он рассказал министру внутренних дел Ивану Кубракову, госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу и заместителям министра МВД Николаю Карпенкову и Дмитрий Корзюку.

“Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет. Если надо - значит, надо. Если можем потерпеть - значит, надо потерпеть”, - приказал он министру МВД Кубракову и другим силовикам, пришедшим к нему во дворец на совещание.

Он [link href=“https://president.gov.by/ru/events/doklad-o-sostoyanii-operativnoy-obstanovki-v-strane-i-razvitii-sistemy-organov-vnutrennih-del” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнил [/link], что сотрудники МВД и весь силовой блок не должны ждать “расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений”.

В то же время, Александр Лукашенко снова повторил, что “если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение”.

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Следственного комитета Дмитрий Гора во время визита в Гомельскую область заявил 11 ноября, что наблюдает “очередную попытку дестабилизировать ситуацию” в Беларуси.

Глава СК заявил, что в Беларуси началось «очередная попытка дестабилизировать обстановку»