Лихтенштейн расширил санкции против Беларуси

Опубликовано: 21.11.2024 15:10 , Обновлено: 21.11.2024

Ещё одна страна присоединилась к экономическим санкциям, введённым Европейским союзом в отношении Беларуси. На такой шаг пошло правительство Лихтенштейна, которое решило уравнять финансовые, товарные и торговые ограничения в сотрудничестве с Минском с теми ограничениями, которые ранее действовали в отношении России.

Речь идёт о пакете санкций, принятом Евросоюзом 29 июня 2024 года. Ключевые ограничения, которые согласились применять в отношении Минска и власти Лихтенштейна, включают следующее:

запрет на экспорт в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также предметов роскоши;

запрет на импорт золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, включая сырую нефть, из Беларуси;

запрет на предоставление определенных услуг;

более широкий запрет на автомобильные перевозки грузов по территории ЕС;

обязательство экономических операторов ЕС включать в будущие контракты положения о запрете реэкспорта в Беларусь;

обязательства материнских компаний ЕС приложить все усилия для обеспечения того, чтобы их дочерние компании в третьих странах соблюдали санкции ЕС против Беларуси.

Власти Лихтенштейна объяснили необходимость расширения санкций в отношении официального Минска желанием “гарантировать, что санкции ЕС против России невозможно будет обойти через Беларусь”.

Отметим, что в белорусском Министерстве иностранных дел решение ещё одной страны присоединиться к санкциям Евросоюза пока не комментировало. Однако, как ранее рассказал Telegraf.news, президент Беларуси Александр Лукашенко в конце сентября на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля, отвечая на вопросы молодёжи, назвал санкции Запада “фашизмом”. По мнению президента, эти ограничения ввели “не против него лично”, а “против всей страны и всех белорусов”. При этом глава государства подчеркнул: для Республики это — “время возможностей”.

«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»