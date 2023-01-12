Лавров решил прилететь в Беларусь

Опубликовано: 12.01.2023 12:04 , Обновлено: 12.01.2023

Министр иностранных дел России Сергей Лавров запланировал рабочую поездку в Минск на 19 января. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Целью визита там назвали совместную коллегию МИД Беларуси и России.

Напомним, Лавров должен был прилететь в Беларуси еще в ноябре. Однако накануне его визита внезапно умер министр иностранных дел Владимир Макей.

Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

Тогда совместную коллегию перенесли. Лавров на похороны Макея не прилетел.

Теперь глава российского МИД должен провести коллегию вместе с новым министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.