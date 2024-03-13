Латвия снова взяла границу с Беларусью под усиленную охрану

Опубликовано: 13.03.2024 15:43 , Обновлено: 13.03.2024

Власти Латвии решили вновь ввести режим усиленной охраны на границе с Беларусью. По решению Кабинета министров страны, режим вводится с 13 марта по 12 сентября 2024 года.

По данным портала bb.lv, усиленный режим будет действовать в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, в Каунатской волости Резекненского края и Даугавпилсе. Причиной литовские власти назвали “рост числа попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы”.

По данным латвийской Государственной пограничной охраны, с начала этого года незаконно перейти границу Латвии с Беларусью уже попытались 304 человека. Только двух человек власти впустили в страну “по гуманитарным соображениям”.

Отметим, что подобный режим на границе с Беларусью Латвия вводит регулярно - действие последнего срока закончилось чуть более месяца назад - 10 февраля. По данным портала bb.lv, осенью прошлого года местные пограничники за сутки предотвращали до 100 попыток нелегального перехода границы, но зимой их число “значительно сократилось”, а на протяжении нескольких недель такие попытки не фиксировалось вовсе. Однако, с наступлением более теплой погоды попытки возобновились, поэтому пограничники решили вернуться к отработанной практике.

Ранее Телеграф сообщил, что правительство Латвии утвердило план военного усиления восточной границы с Беларусью и Россией. В течение пяти лет на эти цели запланировали потратить больше 300 млн евро.

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