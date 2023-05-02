Литва решила отменить режим ЧП на границе с Беларусью. Что изменится?

Опубликовано: 02.05.2023 12:26 , Обновлено: 02.05.2023

МВД Литвы, которому подчиняется и Пограничная служба страны, объявило, что с 3 мая режим ЧП на границе с Беларусью будет отменён. На что это повлияет?

“С 24:00 вторника режим ЧП на границе с Россией и Беларусью отменяется”, - уточнили литовское МВД.

Напомним, что Литва ввела в 2021 году чрезвычайное положение из-за потока нелегалов, которые пытались из Беларуси проникнуть в ЕС. С некоторыми изменениями все это время режим ЧП действовал или по всей стране, или в пограничной 5-километровой зоне. Он предусматривал запрет на въезд в приграничную зону без специального разрешения для всех, кроме местных жителей.

На переход границы в установленном порядке и отмена режима ЧП не повлияет. Поэтому очереди в КПП никуда не денутся. В то же время литовский Сейм принял недавно закон, позволяющий пограничникам выдворять нелегальных мигрантов и после отмены режима.

Отменить режим ЧП в Литве решили после установки на границе с Беларусью ограждений из колючей проволоки, убедившись при этом, что это серьезная преграда для нелегальных мигрантов. По всей видимости, убирать колючую проводку с границы там не собираются.

Впрочем, хотя количество нелегальных пересечений белоруско-литовской границы в 2023 году и сократилось по сравнению с пиком в 2021 году, соседние пограничники продолжают ежедневно сообщать о попытках проникнуть в ЕС с территории Беларуси.