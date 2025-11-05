Латвия готовит полный запрет автобусных рейсов в Беларусь? Есть решение Минтранса

Опубликовано: 05.11.2025 10:32 , Обновлено: 05.11.2025

Правительство Латвии может полностью запретить регулярные пассажирские перевозки в Беларусь и Россию. Именно такую рекомендацию дали юристы Автотранспортной дирекции (ATD), которая отвечает за выдачу лицензий на коммерческие автоперевозки в стране.

Министерство коммуникаций Латвии (аналог белорусского Минтранса) ещё в сентябре поручило ATD подготовить правовое обоснование для не продления действующих лицензий на автобусные рейсы из Латвии в Россию и Беларусь. На данный момент сохраняются по три регулярных маршрута в эти страны. Для Беларуси это:

автобусный маршрут в Витебск - лицензия до 31 января 2026 года,

в Минск - до 26 февраля 2026 года,

в Гомель - до 27 июня 2026 года.

Проведя юридическую оценку правовых оснований для возможного непродления этих лицензий, латвийская Автотранспортная дирекция признала целесообразным “рассмотреть подготовку проекта распоряжения Кабинета министров о прекращении международных регулярных пассажирских перевозок в Беларусь и Россию и его последующем рассмотрении в правительстве”, сообщило латвийское агентство LETA.

Свои рекомендации ATD обосновало “текущей геополитической ситуацией” и “угрозами национальной безопасности”. Министерство коммуникаций официально уведомили о результатах анализа, теперь этот вопрос будет зависеть от решения Кабмина.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 ноября Латвия ввела запрет на нерегулярные международные пассажирские перевозки в Беларусь и Россию, однако регулярные рейсы эти запреты пока не коснулись.

Минтранс Латвии поручил запретить автобусное сообщение с Беларусью

При этом, по информации ATD, в настоящее время Автотранспортная дирекция Латвии не продлевает действующие и не выдает новые разрешения на регулярные автобусные маршруты, в том числе, транзитные, следующие через Россию и Беларусь.