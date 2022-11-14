Кубраков рассказал, что милиционеров в Беларуси теперь готовят с 9 лет. Где?

Опубликовано: 14.11.2022 13:15 , Обновлено: 14.11.2022

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил 14 ноября, что в стране милиционеров начинают готовить с 9 лет. Для чего в Беларуси открыли "патриотические клубы" при воинских частях Внутренних войск В МВД.

По его словам, такие заведения себя хорошо зарекомендовали и там насчитали порядка 2000 воспитанников.

Далее, по [link href=“https://t.me/pressmvd/5858” rel=“noopener” target=“_blank”] словам [/link] Ивана Кубракова, будущих силовиков должны готовить специализированные лицеи, затем академия МВД и учебный центр в Могилеве. По словам главы МВД, Александр Лукашенко приказал открыть милицейские лицеи во всех областях Беларуси.

Иван Кубраков пообещал незамедлительно приступить к выполнению приказа.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко позвал 14 ноября к себе на доклад о состоянии дел в Беларуси силовиков. На совещании он предложил им не торопиться с развитием и расширением системы МВД и всего силового блока, так как лишних денег у него “нет и не будет”.

«Лишних денег нет» — Лукашенко призвал белорусских силовиков потерпеть, если не перезрело