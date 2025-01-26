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ЦИК Беларуси озвучил явку на момент закрытия участков для голосования. Каковы результаты экзитполов?

ЦИК Беларуси озвучил явку на момент закрытия участков для голосования. Каковы результаты экзитполов?
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Центральная избирательная комиссия озвучила итоговые данные о явке на выборы президента Беларуси. По данным ЦИК, на момент закрытия участков для голосования, 20:00 26 января, явка избирателей по всей Беларуси составила 85,7%. Следовательно, необходимый порог для признания выборов состоявшимися пройден.

[info_b]По действующему законодательству, выборы президента в Беларуси считаются состоявшимися, если в них проголосовало более половины из тех, кто включён Центризбиркомом в списки. Победитель в первом туре голосования будет определён в том случае, если за одного из кандидатов проголосует более половины тех, кто принял участие в голосовании.[/info_b]

Председатель ЦИК Игорь Карпенко на пресс-конференции после закрытия участков для голосования заявил, что по всей стране не было выявлено никаких “злостных нарушений или преступлений” на участках, а от участников голосования на данный момент не поступило серьёзных жалоб.

Согласно информации, озвученной в ЦИК, самая высокая явка на момент закрытия участков зафиксирована в Могилёвской области - там проголосовало 92,64% зарегистрированных избирателей.

Показатели явки в других регионах следующие:

  • Гомельская область –91,54%,
  • Брестская область — 90,56%,
  • Гродненская область — 89,28 %,
  • Минская область — 86,71%,
  • Витебская область — 86,39 %.

Самая низкая явка избирателей зафиксирована в столице, однако и там она, согласно данным ЦИК, существенно превысила минимальный порог явки — 69,72% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Комментируя явку в Минске, Карпенко заявил, что такая “разбежка не удивляет” ЦИК, поскольку, по его словам, Минск “традиционно голосует чуть-чуть по-другому”.

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Первые результаты экзитполов

Тем временем в эфире “Первого информационного” озвучили первые результаты экзитпола, в котором приняли участие 11 948 человек. По данным телеканала, победу на выборах одержал действующий глава государства Алексадр Лукашенко. За него, согласно озвученным данным, проголосовали 87,6 % избирателей.

Результаты остальных кандидатов, по данным экзитпола, следующие:

  • Сыранков — 2,7%,
  • Гайдукевич — 1,8%,
  • Канопацкая — 1,6%,
  • Хижняк — 1,2%.

Против всех, согласно этим данным, проголосовали 5,1% процентов тех, кто принял участие в экзитполе.

Когда официально объявят результаты выборов?

Официально объявить итоги выборов президента ЦИК Беларуси должен в течение 10 дней, то есть не позднее 5 февраля 2025 год. Эту дату озвучил 25 января председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Однако, предварительную информацию о том, сколько голосов отдали избиратели за каждого из кандидатов, ЦИК пообещал озвучить в понедельник, 27 января, в 11:00.

Как пояснили в ЦИК, после подсчета голосов на участке полученную информацию будут передавать в вышестоящие комиссии, после чего её обобщат по областям и городу Минску и передадут в в ЦИК Беларуси. Лишь после этого ЦИК установит итоги выборов и публично озвучит информацию.

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