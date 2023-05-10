"Крайне некорректно" - В Кремле ответили на вопрос о здоровье Лукашенко

Опубликовано: 10.05.2023 16:23 , Обновлено: 10.05.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 мая заявил, что обсуждать здоровье Александра Лукашенко неприемлемо. Так он ответил на вопрос одного из журналистов, почему тот не присутствовал на завтраке в Кремле 9 мая.

“Было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича”, - заявил пресс-секретарь Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, у Александра Лукашенко 9 мая “были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать”.

При этом в Кремле похвалили Александра Лукашенко за то, что выделил время и прибыл в Москву 8-9 мая.

Фото: пресс-служба Кремля

“Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы, и мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность”, - заявил Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко вернулся 9 мая из Москвы, где участвовал в тамошнем параде в качестве гостя. После этого он посетил площадь Победы в Минске в 19:00, где военные от его имени возложили венок к монументу.

Лукашенко возложил цветы в Минске 9 мая и поручил произнести речь Хренину