«Контакты установлены» - В МИД Беларуси заявили о «диалоге» с США. Что слышно с обменом послами?

Опубликовано: 28.07.2025 11:32 , Обновлено: 28.07.2025

Белорусские дипломаты заявили о налаживании "диалога" и "установлении контактов" с американской стороной. Что слышно на данном этапе с восстановлением работы послов, рассказал временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский.

Комментируя нынешний уровень дипломатических связей между США и Беларусью, Шидловский подчеркнул, что между Беларусью и США нет послов “не по нашей вине” и пока о закрытии этого вопроса речи не стоит.

“Могу сказать, что на данном этапе мы ведем диалог с американской администрацией. Необходимые контакты установлены, поддерживаются. Возникающие вопросы находят свое решение, но конкретно данный вопрос пока не находится в процессе решения”, - процитировал белорусского дипломата гостелеканал СТВ.

Общаясь с журналистами на полях ежегодного семинара для дипломатов, который начал свою работу 28 июля в Минске на базе Академии управления при Президенте, Шидловский заявил о наличии “определенного интереса к Беларуси” с американской стороны. В качестве положительного примера сотрудничества дипломат привёл диалог белорусского посольства с американскими общественными организациями, гуманитарным сообществом и экспертным сообществом, передало издание sb.by.

“Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе больше сказать не могу”, - не стал раскрывать детали этого сотрудничества Шидловский.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в апреле этого года в Telegram-канале, предположительно близком к Министерству иностранных дел Беларуси, появился загадочный пост, который можно трактовать в том числе как намёк на возможное «воскрешение диалога» Минска с Вашингтоном и Оттавой. Инструментом для этого посыла послужила фотография, сделанная, как отмечается, в Израиле.

В МИД Беларуси намекнули фотографией на «воскрешение диалога» с США