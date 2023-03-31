Кому из белорусов ждать грозы, а кому — заморозки? Синоптики рассказали о погоде в первые выходные апреля

Опубликовано: 31.03.2023 11:56 , Обновлено: 31.03.2023

В предстоящие выходные белорусов ждёт облачная погода из-за атмосферных фронтов, которые идут с Западной Европы. Об этом сообщили в Белгидромете, предупредив, что в ближайшие три дня в некоторых районах прогремят грозы, а в некоторых ещё будут заморозки.

Так, в субботу, 1 апреля, по всей стране ожидаются дожди, которые ночью в северо-восточных районах будут перемежаться мокрым снегом. Синоптики предупредили о возможных туманах ночью и утром, а также о дневных грозах в отдельных районах и о гололедице на востоке страны.

Температура воздуха ночью составит не более +1..+7°С, а днем воздух прогреется до +7..+13°С в большинстве районах республики и до +15°С на юге. Согласно прогнозу Белгидромета, ночью несколько упадет атмосферное давление, а днем - начнет расти.

В воскресенье, 2 апреля , погода также будет определяться атмосферными фронтами: неустойчивые влажные воздушные массы с Атлантики не принесут заметного потепления. Будет облачно, по всей стране пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, усиление осадков ожидается по утрам и в дневные часы. Сохраняется опасность сильных туманов и гололедицы. Добавится неустойчивый, порывистый ветер.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0°С в северных районах до +8°С на юго-востоке, днем воздух прогреется до +1°С на севере и до +11°С на юге.

В понедельник, 3 апреля , сохранится облачная погода, поскольку над Беларусью зависнет малоподвижный атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег с дождем, слабый гололед и гололедицу. Ожидается северный порывистый ветер.

Ночью температура воздуха опустится до -5°С в северо-западных районах, а на юго-востоке страны термометры покажут не более +5°С, максимальная дневная температура составит -1..+6°С.