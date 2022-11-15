Кочанова рассказала, какой голос должен быть у белорусских депутатов

Опубликовано: 15.11.2022 12:55 , Обновлено: 15.11.2022

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила 15 ноября, что голос депутата должен быть таким, чтобы его кто-то слышал. А ещё "веским и понятным".

Наталя Кочанова потребовала от депутатов, чтобы они работали “более ответственно и эффективно”. Особенно в преддверии важных политических событий. По мнению главы Совета Республики, депутаты должны выполнять поручения Александра Лукашенко, чтобы сохранить “мир, спокойствие и суверенитет”.

Ранее Телеграф сообщил, что Наталья Кочанова 9 ноября съездила на Минский МотоВелоЗавод, где решила проверить, как там выполняют приказы Александра Лукашенко.

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