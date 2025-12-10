Кочанова рассказала, что должен делать каждый чиновник в Беларуси — «Меняются правила»

Опубликовано: 10.12.2025 17:33 , Обновлено: 10.12.2025

Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова заявила, что от каждого госслужащего требуется постоянное совершенствование и обучение, так как в стране меняются законы и правила.

Она описала портрет идеального, по ее мнению, белорусского чиновника.

«Прежде всего, это человек образованный, который должен постоянно учиться. Но если человек не настроен на это, то это не про госслужащего, потому как меняются законы, меняются правила, жизнь меняется. И, конечно, молодой человек, который пришел в госслужбу, должен быть компетентным», — сказала Кочанова.

По её словам, первым качеством для будущего чиновника должны быть «человеческие качества, это доброе отношение к людям».

Ранее в другом интервью, которое состоялось 6 января, председатель верхней палаты парламента высказалась о ходе избирательных процессов. Она заявила, что «шоу и потрясения» во время выборов — это «беда» и «трагедия».

«Если привлекать внимание к избирательным процессам таким путём, то это путь в никуда. Наоборот, тогда, когда это проходит мирно, спокойно, слаженно, говорит о том, что общество понимает, какая ответственность лежит на каждом из нас за будущее страны», — подчеркнула Кочанова.

«Это беда, это трагедия» — Кочанова рассказала о том, какими не хочет видеть выборы в Беларуси