Опубликовано: 06.01.2025 10:35 , Обновлено: 06.01.2025

Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова выразила мнение, что «шоу и потрясения» во время избирательных процессов ни к чему хорошему не приводят. Об этом она рассказала в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

«Шоу и потрясения ни к чему хорошему не приводят. Это беда, это трагедия. И если привлекать внимание к избирательным процессам таким путём, то это путь в никуда. Наоборот, тогда, когда это проходит мирно, спокойно, слаженно, говорит о том, что общество понимает, какая ответственность лежит на каждом из нас за будущее страны», — [link href=“https://news.by/televidenie/belarus-1” target=“_blank” rel=“noopener”] заявила [/link] Кочанова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также говорил о необходимости провести выборы «как праздник», а не в виде «американского шоу», где «доходит и до стрельбы».

Ранее Telegraf.news рассказывал, когда и в каком порядке кандидаты в президенты выступят с обращением на государственном телевидении. Также мы сообщали, кто из них отказался от выступлений.

Один из кандидатов в президенты Беларуси отказался выступать на госТВ. Когда покажут остальных?