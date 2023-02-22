КГБ задержал 10 «предателей» среди силовиков и чиновников с начала года

Опубликовано: 22.02.2023 15:21 , Обновлено: 22.02.2023

Глава Комитета госбезопасности Иван Тертель 22 февраля заявил, что с начала 2023 года КГБ задержало «более 10 предателей» среди белорусских силовиков, а также чиновников.

Тертель заявил о «резкой активации» разведки западных спецслужб «против Беларуси». Он утверждает, что там пытаются «завербовать» силовиков и госслужащих.

«К слову сказать, с начала года КГБ задержано более 10 предателей», — объявил глава КГБ.

По мнению Тертеля, «с учетом агрессивной деятельности иностранных спецслужб», нужно «ужесточить наказание за измену государству вплоть до смертной казни», в том числе для «должностных лиц, занимающих государственные должности».

Кроме того глава КГБ заявил, что «наши противники планируют дальнейшие меры по дестабилизации» в 2024-2025 годах. А именно «совершение акций, направленных на подрыв стабильности в стране».

Напомним, депутаты Палаты представителей 21 февраля во втором чтении приняли проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В нем, среди прочего, прописано введение смертельной казни за измену государству, «совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего».

Теперь проект закона должны одобрить в Совете Республики и подписать Александр Лукашенко.