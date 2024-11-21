КГБ и МВД объявили в Гродно режим контртеррористической операции

Опубликовано: 21.11.2024 08:54 , Обновлено: 21.11.2024

Утром в четверг, 21 ноября, на территории Гродно и Гродненского района ввели режим контртеррористической операции. Пресс-служба руководителя Гродненского облисполкома Владимира Караника пояснила, с чем это связано и к чему готовиться местным жителям.

Как сообщили в Telegram-канале главы Гродненской области Владимира Караника “Пул 4 Регион”, режим контртеррористической операции объявили в рамках совместных командно-штабных учений Министерства внутренних дел и Комитета госбезопасности.

Местных жителей предупредили, что в рамках учений планируется задействовать военную и иную специальную технику. Кроме того, в зоне проведения проверочных мероприятий пообещали организовать усиленный контроль, а также могут ограничивать дорожное движение.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне подобные учения МВД провело в Минске. Там силовики отрабатывали возможные “осложнения оперативной обстановки” в ходе президентских выборов, которые запланированы на 26 января 2025 года. Речь шла о потенциальной блокировке проезжей части, “групповых нарушениях общественного порядка” и т.д.

В МВД показали учения милиции перед президентскими выборами в Беларуси