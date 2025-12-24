КГБ Беларуси отчитался о негласных контактах с США и Польшей - "Услышим хорошие новости"

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Опубликовано: 24.12.2025 12:26 , Обновлено: 24.12.2025

Как стало известно 24 декабря, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о негласных контактах с представителями США и спецслужбами Польши.

Подробности таких взаимодействий в ведомстве не раскрыли, однако в пресс-службе Администрации президента сообщили, что в случае США они касались “конкретных шагов” гуманитарного характера в конфликте России и Украины.

Также в сообщении шла речь о том, что США выдвинули новые предложения властям Беларуси. Какие именно — пока неясно, но ранее Вашингтон призвал Минск освободить более 1000 заключённых, из которых на свободу пока вышли около 350 (за весь 2025 год).

“Все детально изучается. Те последствия, которые могут быть, те шаги, которые мы можем предпринять. Есть жесткий подход главы государства, который нам определен, - это соблюдение национальных интересов. Мы двигаемся только в интересах нашей страны. Мы любой шаг просчитываем на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу”, - уточнил после доклада Иван Тертель.

По словам главы КГБ, Минск настроен позитивно и оценивает ход переговоров с Вашингтоном оптимистично.

“Уверен, что положительный результат будет достигнут, и через какое-то время мы услышим, заверяю вас, хорошие новости в этом отношении”, - подытожил он.

Что касается Польши , то Иван Тертель доложил о контактах со спецслужбами соседней страны для “решения наиболее острых проблем, существующих между странами”.

“Надо , чтобы польская сторона, скажем так, стимулировала некоторых своих союзников выполнить свои союзнические обязательства. У нас такое понимание есть, у них тоже понимание есть. Работа тяжелая, серьезная работа”, - заявил Иван Тертель, не вдаваясь в подробности.

Что касается Литвы , то глава КГБ, судя по сообщению АП, о контактах со спецслужбами этой страны не сообщал. Официальный Минск лишь призвал Вильнюс к “конструктивному взаимодействию и переговорам в вопросах пограничного сотрудничества и не только”.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал 31 октября неожиданное заявление о ходе конфиденциальных переговоров с Польшей и США. Он раскрыл детали потенциальной сделки по обмену заключенными на фоне решения Польши открыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Лукашенко раскрыл содержание тайных переговоров с Польшей и США — «Не могу дальше отступать»