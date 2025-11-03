Канопацкая пообещала пожаловаться в Генпрокуратуру на экс-главу ЦИК Ермошину за выборы-2020

Опубликовано: 03.11.2025 13:41 , Обновлено: 03.11.2025

Анна Канопацкая, кандидат в президенты Беларуси на двух последних выборах, заявила, что планирует обратиться в Генеральную прокуратуру и Верховный суд с жалобой на Лидию Ермошину за её действия в качестве руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на президентских выборах 2020 года.

Нарушения в действиях Лидии Ермошиной Канопацкая усмотрела в том, что она допустила к регистрации и участию в выборах независимого оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, впоследствии включённую белорусским МВД в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, и заочно приговорённую в Беларуси к 15 гадам лишения свободы в колонии общего режима.

По мнению Канопацкой, инициативную группу её соперницы на выборах зарегистрировали “с серьезными нарушениями законодательства”. Регистрация Тихановской как кандидата в президенты, по мнению Канопацкой, прошла “с такими же существенными нарушениями”.

По словам Канопацкой, в 2020 году Ермошина “волшебным образом воспылала любовью” к Тихановской, а после её регистрации в качестве кандидата “не давала никому открыть рта” на “противозаконную”, по её мнению, агитационную кампанию по городам Беларуси, которую развернула инициативная группа кандидата. Саму Тихановскую Канопацкая назвала “самозванкой” и пообещала в ближайшее время организовать процесс по её “делегитимизации”.

Канопацкая пытается добиться того, чтобы регистрацию её соперницы на выборах-2020 признали незаконной и внесли в официальные результаты выборов изменения, а “виновных лиц”, допустивших всё это - привлекли к ответственности, предусмотренной законом.

“Начну с традиционного обращения в Генеральную прокуратуру (ну нравится мне обращаться туда, где в кабинетах соединенных мягкими ковровыми дорожками еще остались профессиональные юристы). А там уже и в Верховный суд с иском можно будет пойти за аннулированием регистрации Тихановской и ее 10% результата на выборах 2020 года”, - написала экс-кандидат в президенты на своей страничке в Facebook.

При этом политик заявила, что её устроит любой результат поданных жалоб, независимо от того, будут ли её требования удовлетворены.

Ранее Telegraf.news рассказал, что во время последней президентской кампании Канопацкая, также претендовавшая на кресло главы государства, заявила, что отправила жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на “Беларусбанк”.

Канопацкая заявила, что пожаловалась в ЦИК на «Беларусбанк». За что?