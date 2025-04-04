«Какое право имеют?» - Белорусским дипломатам запретили посетить Бухенвальд и Миттельбау-Дора

Опубликовано: 04.04.2025 12:27 , Обновлено: 04.04.2025

Белорусским дипломатам запретили участвовать в памятных мероприятиях, организованных немецким Фондом мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора к 80-й годовщине освобождения этих концентрационных лагерей. Об этом 4 апреля рассказали в Министерстве иностранных дел Беларуси и "категорически осудили" это решение руководства немецкого фонда.

В МИД обвинили руководство фонда в сегрегации, “делении людей по национальному признаку”, и назвали этот шаг “циничны” по отношению к представителям Беларуси, которая в годы Второй мировой войны потеряла каждого третьего жителя, сообщило госагентство БЕЛТА.

“К сожалению, подобные действия фонда по сути соответствуют проводимой на Западе отдельными политическими силами политике по изменению истории и оправданию германского нацизма. Какое право имеет руководство фонда запрещать представителям Беларуси и России отдать дань памяти замученным насмерть и пострадавшим соотечественникам?” - задались вопросом в МИД Беларуси.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный шаг руководства фонда был “крайне болезненно воспринят” белорусским обществом, учитывая знаменательную дату, которую отмечают в этом году в Беларуси - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

При этом в МИД заявили, что никакие приглашения или разрешения белорусским дипломатам “не нужны, чтобы достойно почтить память миллионов невинно погибших узников немецких концлагерей”.

“Мы делали это прежде и будем делать всегда”, - категорично заявили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году в Минске планируется “принципиально новое” празднование 9 Мая, о чём в конце февраля заявил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооружённых Силах генерал-майор Леонид Касинский. Он назвал “замысел” парада “масштабным” и рассказал, что в этом году на нём будет представлено 24 расчёта и воздушных суда.

В Минобороны рассказали о «масштабном замысле» парада 9 Мая в Минске