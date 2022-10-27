Как высушить вещи после стирки за 1,5 часа? Вот способ с помощью... простыни

Опубликовано: 27.10.2022 12:31 , Обновлено: 24.10.2022

Сушить вещи после стирки можно с помощью специальной сушилки. Но есть она, в лучшем случае, у 5% белорусов. А отжим в стиральной машине все равно оставляет вещи влажными.

Способ простыни - простой, но, как оказалось, действенный метод сушки белья после стирки. Особенно во время отопительного сезона. Его суть в ускорении процесса просто в два-три раза. Если обычно вещи сохнут на балконе или в квартире до 6-8 часов, то способ простыни сокращает длительность сушки до 1,5-2 часов.

Итак. Все очень просто - развесьте вещи на свой раскладной сушке белья. Поставьте ее рядом с батареей. И накройте сверху простыней, так чтобы часть ее была на самой батарее.

Важно, чтобы под своеобразной палаткой скапливалось тепло, но снизу попадал свежий воздух.

Способ простыни появился на просторах ТикТока, но к нему были вопросы - на самом ли деле сохнет быстрее? А затхлости не будет? Одна британка решила проверить: развесила белье после стирки и накрыл простыней. Вот что рассказала:

“Через час я решила проверить, как продвигается сушка одежды - начала ли она сохнуть или нет. К моему удивлению, большинство вещей показались мне намного суше, чем когда они были извлечены из стиральной машины”, - рассказала Анжела.

“Через ещё 30 минут я вернулась для последней проверки и обнаружила, что все белье было сухим и теплым - даже мои толстые банные полотенца. Моя одежда также все еще пахла так свежо из-за кондиционера, который я добавила при стирке, так как процесс сушки был очень быстрым”, - восхитилась Анжела.

“Этот способ сушки определенно стоит попробовать людям, у которых включены радиаторы для обогрева дома и которые хотят сократить использование сушильных машин. Я не могу поверить, что этот трюк заставил мое белье так быстро сохнуть вручную”, - посоветовала она.

Знаете, чем ещё полезнее способ полотенца? Он повышает влажность в вашей комнате. А это может быть очень даже нужно, когда горячие батареи сушат воздух, а у вас нет увлажнителя. Попробуйте!

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