Как почистить одежду от шерсти без специальной щетки? Тиктокерша предложила странный способ

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Опубликовано: 20.10.2022 10:01 , Обновлено: 14.09.2023

Домашние питомцы - это не только ценный мех и сколько-то килограмм счастья. Это ещё постоянная борьба с шерстью на одежде. Специальные щетки помогают, конечно. А что делать, если ваш питомец эту самую щётку сгрыз?

Оказывается, есть простой способ почистить одежду от шерсти. Благодаря ему нас обещают распрощаться с неприятной ситуацией, когда только выстиранные черные штаны уже все в шерсти вашего кота или собаки.

Польская тиктокерша посоветовала своим подписчикам свой способ борьбы с шерстью на одежде. “Клянусь тебе, это работает. И я на 100% уверена, что большинство из вас об этом не знает”, - заинтриговала модель и тиктокер Сильвия Бутор.

“Налейте полстакана уксуса в стиральную машину, в отделение, где вы заливаете кондиционер для белья. После такой стирки вы достаете одежду без волос. Клянусь, это работает!”- подбадривает тиктокерша.

[link href=“https://www.tiktok.com/@sylwiabutor?refer=embed” title=“@sylwiabutor” target=“_blank” rel=“noopener”] @sylwiabutor [/link] ✨Z siersci ubran ✨?? spoko ubrania zostaną ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/butorporada?refer=embed” title=“butorporada” target=“_blank” rel=“noopener”] #butorPorada [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/pranie?refer=embed” title=“pranie” target=“_blank” rel=“noopener”] #pranie [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/sier%C5%9B%C4%87?refer=embed” title=“sierść” target=“_blank” rel=“noopener”] #sierść [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/patent?refer=embed” title=“patent” target=“_blank” rel=“noopener”] #patent [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/fy?refer=embed” title=“fy” target=“_blank” rel=“noopener”] #fy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Monkeys-Spinning-Monkeys-6827446890867460097?refer=embed” title=”♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey [/link]

Честно скажем, мы сами не пробовали. И как избавиться от запаха ускуса после стирки? Тиктокерша не рассказала. ?

Ранее Телеграф сообщил, что стирку перед началом процесса лучше сортировать и не класть в барабан стиральной машины огромные вещи вместе с маленькими. Но на практике так получается не всегда, особенно, когда в конце недели хочется постирать все и сразу. Что сделать, чтобы пододеяльник не «съедал» небольшие предметы?

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