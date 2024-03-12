"Как в Европе лечить не будем" — Белорусские депутаты пообещали бороться с педофилами «жесточайшим образом»

Опубликовано: 12.03.2024 09:51 , Обновлено: 12.03.2024

Депутаты Палаты представителей Национального собрания решили ужесточить ответственность за педофилию. Об этом сообщил председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в эфире белорусского телевидения.

По его словам, ужесточение законодательства может не повлиять на количество преступлений, но белорусам нужна “справедливость”.

Глава ЛДПБ отметил, что в стране будут созданы такие условия, что “если ты педофил, то как в Европе лечить тебя мы не будем”.

“Мы будем бороться с этим жесточайшим образом”, — подчеркнул Гайдукевич. Как именно, пока в Парламенте не уточнили.

Также он напомнил, что в Беларуси уже повысили ответственность за преступление против половой неприкосновенности детей, однако, по его мнению, этого недостаточно. И подчеркнул, что Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси, “не против”.

По данным генпрокуратуры, количество несовершеннолетних, которые пострадали от преступлений против половой неприкосновенности, увеличилось с 922 в 2022 году до 1 291 в 2023 году. Большинство случаев выявили только спустя время, в 2023 году.

Ранее Телеграф писал, что Министерство внутренних дел Беларуси разработало законопроект, предполагающий введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

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