Кабмин Украины предложил оставить под защитой белорусский язык, русский – исключить

Опубликовано: 27.12.2024 12:11 , Обновлено: 27.12.2024

Кабинет министров Украины внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предусматривает пересмотр перечня языков, которым государство оказывает свою поддержку и защиту в рамках Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Об этом вечером 26 декабря сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Так, в списке языков, которым в Украине оказывается помощь и защита на государственном уровне, предлагается оставить:

белорусский,

болгарский,

гагаузский,

крымскотатарский,

новогреческий,

немецкий,

польский,

румынский,

словацкий,

венгерский,

чешский,

иврит.

В действующей редакции закона о ратификации Европейской хартии также фигурирует русский язык, который украинские министра предложили исключить.

Примечательно, что в предыдущем посте Мельничука от 24 декабря белорусский язык в списке не фигурировал, что вызвало спекуляции по поводу того, что Киев решил лишить его госзащиты наравне с русским. Однако позднее и сам Мельничук, и ряд украинских депутатов и дипломатов эти слухи опровергли.

Напомним, ещё в августе 2022 года Министерство образования Украины решило убрать из своих учебников упоминания и произведения белорусских писателей. То же решение коснулось и российских авторов из-за начала военных действий с РФ.

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