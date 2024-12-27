Кабмин Украины предложил оставить под защитой белорусский язык, русский – исключить
Кабинет министров Украины внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предусматривает пересмотр перечня языков, которым государство оказывает свою поддержку и защиту в рамках Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Об этом вечером 26 декабря сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Так, в списке языков, которым в Украине оказывается помощь и защита на государственном уровне, предлагается оставить:
- белорусский,
- болгарский,
- гагаузский,
- крымскотатарский,
- новогреческий,
- немецкий,
- польский,
- румынский,
- словацкий,
- венгерский,
- чешский,
- иврит.
В действующей редакции закона о ратификации Европейской хартии также фигурирует русский язык, который украинские министра предложили исключить.
Примечательно, что в предыдущем посте Мельничука от 24 декабря белорусский язык в списке не фигурировал, что вызвало спекуляции по поводу того, что Киев решил лишить его госзащиты наравне с русским. Однако позднее и сам Мельничук, и ряд украинских депутатов и дипломатов эти слухи опровергли.
Напомним, ещё в августе 2022 года Министерство образования Украины решило убрать из своих учебников упоминания и произведения белорусских писателей. То же решение коснулось и российских авторов из-за начала военных действий с РФ.