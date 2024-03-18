"Излучает неуверенность" — Марзалюк объяснил, почему "хочется дать щелбана" Шольцу

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.03.2024 12:00 , Обновлено: 18.03.2024

В эфире белорусского телевидения депутат Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Игорь Марзалюк высказался о некоторых европейских политиках. В частности, комментарий коснулся и канцлера Германии Олафа Шольца.

В эфире телепрограммы на госканале “ОНТ” политик заявил, что “Шольц излучает собой неуверенность”. Затем Марзалюк добавил, что, по его словам, канцлер “принадлежит к такому типу мужчин, которые обычно привлекают хулиганов на улице”. Именно поэтому ему “хочется дать щелбана”.

Касательно других европейских лидеров, депутат заявил, что “они не сравнимы с предшественниками”. Последним “самостоятельным политиком для себя” Марзалюк назвал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

Ранее Телеграф писал, что Игорь Марзалюк заявил о необходимости внедрения в стране “позитивной дискриминации” в пользу белорусского языка. А ещё призвал к развитию трехъязыковой среды в Беларуси.

«Я считаю, что, действительно, если говорить честно и честно, нам в любом случае нужно популяризировать белорусский язык… Я считаю, что режим позитивной дискриминации — это значит укрепление белорусского языка, так как у белорусского языка другой родины, кроме Беларуси, нет. Очень важный момент», — заявил в эфире гостелеканала СТВ Игорь Марзалюк.

Депутат призвал поддержать белорусский язык с помощью «позитивной дискриминации»