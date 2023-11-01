«Из-за угрозы госбезопасности» - Литва начала лишать ВНЖ бывших работников белорусских «стратегических объектов»

Опубликовано: 01.11.2023 18:21 , Обновлено: 01.11.2023

Литва начала лишать вида на жительство (ВНЖ) не только тех белорусов, которые ранее служили по контракту в белорусской армии, были связаны с военпромом или силовыми структурами, но и работали на Белорусской атомной электростанции. Как следует из пояснения миграционной службы Литвы, поскольку станция является "стратегическим объектом", это означает, что люди, которые там работают, "должны быть лояльны Республике Беларусь и поддерживать её правительство".

О ситуации с лишением ВНЖ бывшего работника БелАЭС порталу devby рассказал один из сотрудников литовского офиса крупной аутсорсинговой компании, в которой работает много релокантов из Беларуси. По его словам в их компании двух человек “уволили и лишили ВНЖ с запретом въезда в Литву на пять лет”. Один из них работал в структуре российской компании “Росатом”, другой - на БелАЭС.

“До меня волна не докатилась, но, возможно, это только вопрос времени”, - рассказал мужчина, признавшись, что и сам раньше работал на БелАЭС, но, в отличие от лишенного ВНЖ коллеги, уволился оттуда до 2020 года.

В пояснительном письме из миграционной службы, которое получил лишенный ВНЖ белорус, было указано, что “проживание гражданина в Литовской Республике представляет угрозу государственной безопасности”, поскольку он до переезда работал инженером на БелАЭС и, следовательно, “должен был быть лоялен Республике Беларусь и поддерживать её правительство”.

“В то же время это означает, что после получения разрешения на временное проживание спецслужбы и службы безопасности Беларуси могут использовать такого человека для выполнения своих задач, поэтому его проживание в Литве представляет угрозу государственной безопасности”, - пояснили в миграционной службе.

Напомним, ещё летом министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте поручила погранслужбе усилить проверку тех, кто прибывает в страну из Беларуси и Росссии. Пограничники будут более тщательно проверять документы и визы у въезжающих в страну. Кроме того, по словам министра, в случае изменения уровня угроз в регионе, государственная граница будет “готова к закрытию”.

Литва усилила проверки белорусов на границе. Что будут смотреть?